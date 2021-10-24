Саакашвили планируют убить в ходе постановочного бунта в тюрьме — адвокат

В больнице Руставский тюрьмы Грузии, где содержат Михэила Саакашвили, планируется проведение постановочного бунта, чтобы ликвидировать экс-президента страны.

Об этом рассказал его адвокат Ника Гварамия в комментарии местным СМИ.

Именно этим юрист объяснил требование перевести Саакашвили в многофункциональную клинику смешанного типа, а не санчасть при Глданской тюрьме в Тбилиси, в которой, по мнению Министерства юстиции есть все условия для содержания заключенных, объявивших голодовку.

Адвокаты требуют уже в ближайшие часы госпитализировать и обеспечить безопасность экс-президента Грузии, который держит голодовку уже 24 дня.

— Существует риск остановки сердца. В клинике должна быть кардиологическая служба второго уровня. В частности, интервенционная кардиология, лаборатория ангиокардиологии, имплантация кардиостимулятора эндокарда, имплантация и катетерная абляция, лечение стенокардии и тромботических осложнений. В тюремной больнице это попросту невозможно, — заявил Гварамия.

Также юрист попросил главу Минздрава Екатерину Тикарадзе и министра юстиции Рати Брегадзе прокомментировать сложившуюся ситуацию.

Кроме того, адвокат обратился к народному защитнику Грузии Нино Ломджария с просьбой о содействии.