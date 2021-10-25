Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обратился в Еврокомиссию с обвинениями. По его словам, в разгар нового спора с ЕС она приставила его стране пистолет к голове.
Моравецкий призвал Брюссель отменить свои угрозы юридических и финансовых санкций, чтобы разрешить кризис с верховенством права.
Для ослабления напряженности в затяжном споре, которая вызвала опасения по поводу выхода Польши из ЕС, Моравецкий пообещал ликвидировать Дисциплинарную палату Верховного суда, к которой у Брюсселя есть замечания. Однако Моравецкий очень категоричен.
— Если Европейская комиссия начнет третью мировую войну, задерживая обещанные Варшаве деньги, то буду защищать наши права с помощью любого оружия, имеющегося в распоряжении, — сказал глава польского правительства.
Он заявил, что любое сокращение предусмотренных Польше средств встретит решительный ответ.
ЕС пригрозил Польше санкциями после того, как в начале октября Конституционный суд постановил, что ключевые элементы законодательства ЕС не соответствуют польской конституции.
Национальные законы будут иметь преимущество над законами ЕС, что разрушает саму идею участия Польши в Евросоюзе.
7 октября Конституционный суд Польши признал неконституционными в стране некоторые статьи законодательства Евросоюза (в частности, принцип верховенства права ЕС над польскими законами).
Фактически решение суда означает, что власти Польши хотят самостоятельно решать, какие законодательные акты Евросоюза выполнять.
Источник: Financial Times