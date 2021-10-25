Премьера и чиновников задержали, интернет отключили: в Судане все признаки переворота

В Судане военные окружили дом премьер-министра Судана Абдаллы Хамдока и взяли его под домашний арест.

Также в стране задержали высокопоставленных чиновников, среди которых министры и члены проправительственных партий.

Под стражей находятся министр промышленности, информации, советник премьер-министра по вопросам СМИ, пресс-секретарь правительства.

Военные заблокировали город Хартум. Перекрыли дороги, аэропорт закрыли.

Интернет в Судане отключен.

Дороги в различных районах столицы заблокировали протестующие с национальными флагами, они жгут шины.

В Судане в сентябре военные уже пытались осуществить госпереворот.

Член правящей военно-гражданской администрации Мухаммад аль-Факи Сулейман призвал сограждан “выйти на защиту своей страны”, однако впоследствии сообщил, что “ситуация под контролем”.

15 октября премьер-министр Судана Абдалла Хамдок обнародовал план преодоления “худшего и опасного” политического кризиса страны за два года. Он выступает за демократический переход. Однако в последнее время все меньше людей поддерживают переходный период из-за последствий экономических реформ, в частности, роста инфляции.

Через несколько дней тысячи противников демократических процессов в Судане собрались у президентского дворца в центре Хартума, они требовали, чтобы власть перешла к военным.

После свержения режима Омара аль-Башира, который правил страной почти 30 лет и был в розыске Международного уголовного суда (МУС) из-за вероятных зверств, совершенных в начале 2000-х годов в Дарфуре, Судан постепенно был принят в международное сообщество.

Сейчас Башир находится в тюрьме в Хартуме в ожидании нескольких судебных процессов. Ранее главный прокурор МУС провел переговоры с официальными лицами Судана о выдаче разыскиваемых лиц, обвиняемых в зверствах в Дарфуре.