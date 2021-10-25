В Колумбии арестовали самого опасного наркоторговца в мире

50-летнего Дайро Антонио Усугу, известного как Отониель, задержали.

В операции принимали участие более 500 военнослужащих колумбийского спецназа и 22 вертолета.

Отониеля обвиняют в ежегодном экспорте сотен тонн кокаина, убийстве полицейских, вербовке несовершеннолетних и сексуальном насилии.

Правительство Колумбии подаст петицию в Верховный суд Андской страны об экстрадиции Отониеля в Соединенные Штаты. Этот процесс может длиться четыре недели.

— Экстрадиция ожидает всех, кто осуществляет международные преступления, — заявил министр обороны.

Ранее Колумбия предложила вознаграждение в размере до 3 млрд песо (около $800 тыс.) за информацию о местонахождении Отониеля. А правительство США — $5 млн за помощь в его поиске.

Отониель стал лидером группы наркобизнеса дель Гольфо (клан Персидского залива), после того, как был партизаном левого крыла.

Согласно информации, предоставленной национальной полицией Колумбии, клан насчитывает около 3800 человек.

Клан Дель Гольфо причастен к незаконной добыче полезных ископаемых. Правительство обвиняет группу в угрозах и убийствах лидеров общин по всей стране.

По данным полиции, колумбийские власти начали операцию Агамемнон в 2016 году, пытаясь приблизиться к Отониелю, ликвидировав и взяв в плен десятки его помощников.

В 2017 году опубликували видео, в котором Отониель объявил о своем намерении стать перед судом, но план так и не был реализован.