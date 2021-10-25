На президентских выборах в Узбекистане, состоявшихся в воскресенье, 24 октября, победу одержал действующий глава государства Шавкат Мирзиёев. Это будет его второй срок на посту президента.

На выборах, помимо Мирзиёева, соревновались еще четыре кандидата, среди которых одна женщина. Как сообщили в Центральной избирательной комиссии Узбекистана со ссылкой на предварительные итоги выборов, за Шавката Мирзиёева проголосовали 80,1% избирателей.

Следовательно, именно Мирзиёев побеждает на президентских выборах и будет возглавлять государство следующие пять лет. 64-летнего Мирзиёева выдвинула на выборы Либерально-демократическая партия Узбекистана, которую еще называют партией власти.

Узбекский врач-терапевт и политический деятель Максуда Варисова (Народно-демократическая партия) набрала 6,6% голосов избирателей. Политик, лидер демократической партии Национальное возрождение (Миллий тикланиш) Алишер Кадыров – 5,5%. Политик и ученый Нарзулло Обломурадов (Экологическая партия) – 4,1% голосов. А научный деятель и политик Бахром Абдухалимов, который баллотировался от партии Адолат (Справедливость) – 3,4% голосов.

По данным ЦИК, сейчас все избирательные бюллетени подсчитаны. В выборах приняли участие более 16 млн человек, или 80,4% зарегистрированных избирателей.

Перед выборами международные наблюдатели критиковали исключение оппозиции из избирательного процесса в Узбекистане.

Как отмечали в ОБСЕ (Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе), в выборах не участвовал ни один реальный оппозиционный кандидат. Кроме того, нарушались права на собрания граждан, а средства массовой информации (СМИ) ограничили в освещении избирательной гонки.

Шавкат Мирзиёев впервые стал президентом Узбекистана в 2016 году. До этого он несколько раз возглавлял районные и областные администрации, был депутатом парламента, а также занимал должность премьер-министра.

С 1991 по 2016 годы неизменным президентом Узбекистана был Ислам Каримов (он умер в начале сентября 2016 года).

Источник: ЦИК Узбекистана, Радио Свобода, Deutsche Welle, DPA

Фото: president.uz, ЦИК Узбекистана