Польский вице-премьер Ярослав Качинский представил планы, которые в случае одобрения парламентом и президентом страны позволят провести усиление армии страны до как минимум 250 тыс. военных и 50 тыс. резервистов.

По мнению Качиньского, парламент должен одобрить законопроект, предусматривающий усиление вооруженных сил.

Политик считает, что это необходимо стране в связи с ухудшающейся международной ситуацией, а также — с геополитическими проблемами Польши.

— Если мы хотим избежать худшего, а именно войны, мы должны действовать в соответствии со старым правилом: Если ты хочешь мира, готовься к войне, — сказал Качиньский на пресс-конференции в столице Польши.

Он указал на “имперские амбиции России” и гибридную войну Белоруссии.

Качиньский считает, что Польша должна обладать серьезной сдерживающей силой и “возможностью эффективно защищаться в течение длительного времени”.

По словам вице-премьера, законопроект будет предусматривать также увеличение оборонного бюджета.

Относительно возобновления обязательной военной службы в Польше изменений не предусматривается.

А что касается вооружения, его закупку Качиньский предлагает усилить из США.

Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обратился в Еврокомиссию с обвинениями. По его словам, в разгар нового спора с ЕС она приставила его стране пистолет к голове.

Моравецкий призвал Брюссель отменить свои угрозы юридических и финансовых санкций, чтобы разрешить кризис с верховенством права.