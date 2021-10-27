В Италии находившийся под домашним арестом мужчина попросил полицию посадить его в тюрьму, мотивируя это тем, что проживание дома с женой стало невыносимым.

Инцидент произошел в коммуне Гуидония-Монтечельо, недалеко от Рима. Как проинформировали в местной полиции, 30-летний гражданин Албании больше не хотел находиться дома из-за конфликтов с супругой.

Раздраженный этой ситуацией, он предпочел попасть за решетку.

– Он проживал дома с женой и семьей. Но не все складывалось хорошо. Он сказал: Послушайте, моя жизнь дома превратилась в настоящий ад, я больше не выдерживаю, я хочу в тюрьму, – рассказал капитан полиции Франческо Джакомо Ферранте.

Известно, что албанец несколько месяцев находился под домашним арестом в Италии за преступления, связанные с наркотиками. Ему грозит лишение свободы на несколько лет.

После того, как мужчина пришел в полицию и попросился в тюрьму, его арестовали за нарушение условий домашнего ареста. Впоследствии суд принял решение перевести его в тюрьму.

Недавно в Бразилии арестовали женщину, которая из-за ревности отравила своего бывшего любимого и его партнершу перед их свадьбой. Она послала паре коробку с отравленными конфетами.

А в Индии мужа приговорили к двойному пожизненному заключению за убийство жены укусом кобры. Следствие установило, что он бросил на кровать кобру, пока женщина спала. Муж дважды пытался убить жену с помощью кобры.

Источник: The Local