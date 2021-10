В ООН призвали быть готовыми к новым пандемиям

В Организации Объединенных Наций (ООН) заявили о необходимости проанализировать недостатки, допущенные при ответе на пандемию Covid-19.

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал быть готовыми к новым эпидемиологическим вызовам.

— Нам необходима современная и соответствующим образом финансируемая система обеспечения готовности к пандемии, способная предотвратить повторение ошибок, которые мир делает сейчас, — написал в Гутерриш.

#COVID19 will not be the last pandemic we face.

But it can be the last one we fail.

We need a modern & funded pandemic preparedness architecture that can prevent the mistakes the world is making now from ever happening again.

— António Guterres (@antonioguterres) October 26, 2021

Гутерриш отметил, что эта пандемия должна стать последней, с которой не удалось справиться сразу.

В сентябре Гутерриш призвал государства мира прекратить “войну против планеты”.

Об этом он заявил 21 сентября в Нью-Йорке, выступая перед главами стран и правительств, которые участвуют во встрече ООН по климатическому кризису.