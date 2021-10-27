28 октября президент США Джо Байден совершит вторую зарубежную поездку в Европу. Об этом во время брифинга в Белом доме сообщил его советник по нацбезопасности Джейк Салливан.

Сначала Джо Байден прибудет в Рим на саммит G20, а затем в Глазго на международную климатическую конференцию COP26 (Conference of the Parties, – Ред.)

29 октября в Риме президент США встретится с Папой Франциском, а также с президентом и премьер-министром Италии.

Кроме того, в пятницу у Джо Байдена будет встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

– В субботу и воскресенье президент США посетит ключевые мероприятия G20. В частности, состоится несколько сессий, которые будут охватывать основные направления международной экономики и международных отношений. В Риме у Джо Байдена будет возможность пообщаться с ключевыми лидерами по ряду вопросов, важных для американского народа, в частности об устойчивости цепи поставок, ценах на энергоносители, иранской ядерной программе и тому подобном, – перечисляет планы главы США в Европе Джейк Салливан.

В Глазго Джо Байден выступит с основной речью относительно климата в пределах COP26, а также примет участие в обсуждении важных вопросов, в частности инициатив по развитию инфраструктурных проектов развивающихся стран Build Back Better World, которые предложили лидеры G7 во время июньского саммита.

По словам Джейка Салливана, США и Европа отправляются на саммиты G20 и COP26 с согласованной позицией основных элементов глобальной повестки дня.

– Только за последние несколько недель мы видели, как США и ЕС объединились для совместных действий по Covid-19, как запустили глобальное обещание относительно метана и других ключевых климатических инициатив, – говорит советник президента США по нацбезопасности.

Также Джейк Салливан отмечает, что США и ЕС основали Совет по торговле и технологиям, чтобы установить правила и стандарты для экономики и технологий в XXI веке.

По словам советника президента, лидеры Китая и России не примут участие в саммите лично, очевидно, из-за ситуации с Covid-19.

– США и Европа будут там, и они будут энергичными и объединенными как на G20, так и на COP26, формируя повестку дня, поскольку он касается важных международных вопросов, – отмечает Джейк Салливан.

Советник президента отметил, что Джо Байден намерен до 2030 года выполнить обязательства в рамках саммита COP26 о сокращении выбросов углекислого газа на 50-52%.