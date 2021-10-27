Европейский суд наложил на Польшу штраф в размере одного миллиона евро в день за отказ этой страны выполнять требования Евросоюза по реформе судебной системы.

Соответствующее решение обнародовано на сайте суда ЕС (Court of Justice of the European Union).

Штраф стал следствием того, что Варшава не приостановила по требованию Евросоюза действие противоречивых положений по дисциплинарной палате Верховного суда Польши.

– Поскольку Польша не приостановила применение положений национального законодательства, касающихся, в частности, сфер юрисдикции дисциплинарной палаты Верховного суда, она обязана уплачивать Европейской комиссии ежедневный штраф в размере 1 млн евро, — говорится в судебном решении.

Также подчеркивается, что Польша получила штраф во избежание непоправимого ущерба правопорядку Евросоюза, а также ценностям, на которых основан ЕС (в том числе верховенства права).

Штрафные санкции будут действовать, пока Польша не выполнит промежуточные требования Евросоюза или пока суд не примет окончательное решение по этому делу по иску Еврокомиссии.

#ECJ Vice-President orders #Poland to pay a daily fine of €1m for not suspending national legislation relating, in particular, to the jurisdiction of the Disciplinary Chamber of the Supreme Court #RuleOfLaw

????https://t.co/ATb3CgbPxg — EU Court of Justice (@EUCourtPress) October 27, 2021

В Варшаве уже отреагировали на штраф, назвав его “шантажом”. Соответствующий комментарий обнародовал в Twitter заместитель министра юстиции Польши Себастьян Калета.

– Суд ЕС полностью пренебрегает и игнорирует польскую конституцию и решение Конституционного трибунала. Он действует вне своей компетенции и злоупотребляет институтом финансовых взысканий и временных мер… Это узурпация и шантаж, — отметил Калета.

Он также выразил мнение, что таким образом Польшу хотят лишить рычагов государственного управления.

TSUE kompletnie lekceważy i ignoruje polską konstytucję i wyroki TK. Działa poza kompetencjami i nadużywa instytucji kar pieniężnych i środków tymczasowych. To kolejny etap operacji mającej oderwać od Polski wpływu na ustrój naszego państwa, to uzurpacja i szantaż. https://t.co/4OtlHRloVs — Sebastian Kaleta (@sjkaleta) October 27, 2021

Противоречивая судебная реформа

Судебную реформу в Польше после прихода к власти начала продвигать правящая консервативная партия Право и справедливость (ПиС). Эта реформа спровоцировала обострение отношений между Брюсселем и Варшавой.

Центральным элементом судебной реформы было создание в 2018 году дисциплинарной палаты Верховного суда Польши. Эта палата получила право наказывать судей (например, уволить судью).

К компетенции дисциплинарной палаты отнесли: рассмотрение дисциплинарных проступков судей Верховного суда (других судей, прокуроров, адвокатов), решения о судейском иммунитете, трудовой деятельности судей, об отставке судей.

Критики реформы отмечали, что дисциплинарная палата может использоваться для наказания независимых судей за неугодные польским властям решения.

В июле 2021 года Европейский суд вынес промежуточное решение по этому делу. Суд пришел к выводу, что Польше следует приостановить деятельность дисциплинарной палаты, поскольку она недостаточно независима и беспристрастна, а также противоречит правовым нормам Евросоюза.

Впоследствии Еврокомиссия предоставила Варшаве время для выполнения этого решения.

Польские власти пообещали ликвидировать дисциплинарную палату “в том виде, в каком она существует”. В то же время в Варшаве настаивали, что Брюссель не может вмешиваться во внутренние дела Польши.

В конце концов, Верховный суд страны ограничил работу палаты, однако не остановил ее: было лишь приостановлено рассмотрение новых дел, но продолжилось рассмотрение уже запланированных.

В сентябре Еврокомиссия обратилась в Суд ЕС и призвала наложить на Польшу штраф (за неисполнение этой страной обязательств).

Противостояние между Брюсселем и Варшавой обострилось и после недавнего резонансного решения польского Конституционного суда о том, что польское законодательство на территории страны имеет приоритет над правом Европейского Союза.

Это решение спровоцировало массовые протесты в Польше из-за опасений, что страна может выйти из состава ЕС (хотя правительство страны отрицает наличие таких планов).

Источник: Европейский суд, BBC, Deutsche Welle