Европейский суд наложил на Польшу штраф в размере одного миллиона евро в день за отказ этой страны выполнять требования Евросоюза по реформе судебной системы.

Соответствующее решение обнародовано на сайте суда ЕС (Court of Justice of the European Union).

Штраф стал следствием того, что Варшава не приостановила по требованию Евросоюза действие противоречивых положений по дисциплинарной палате Верховного суда Польши.

Также подчеркивается, что Польша получила штраф во избежание непоправимого ущерба правопорядку Евросоюза, а также ценностям, на которых основан ЕС (в том числе верховенства права).

Штрафные санкции будут действовать, пока Польша не выполнит промежуточные требования Евросоюза или пока суд не примет окончательное решение по этому делу по иску Еврокомиссии.

#ECJ Vice-President orders #Poland to pay a daily fine of €1m for not suspending national legislation relating, in particular, to the jurisdiction of the Disciplinary Chamber of the Supreme Court #RuleOfLaw

????https://t.co/ATb3CgbPxg

— EU Court of Justice (@EUCourtPress) October 27, 2021