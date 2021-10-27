Экс-президента Грузии Михеила Саакашвили в тюрьме №12 города Рустави посетила украинский омбудсмент Людмила Денисова.

На брифинге для журналистов она сообщила, что политик не прекращает голодовку, но отказывается от перевода в тюремную больницу, поскольку считает, что это опасно для его жизни.

По ее словам, в этой больнице нет необходимых условий для оказания помощи, если возникнет кризисное состояние из-за голодовки.

– Сегодня ему сделали анализы, и после нашей встречи к нему придет врач. Поэтому нам пока неизвестно, каковы результаты. К нему также приехал украинский врач. Надеюсь, что сегодня или завтра утром он тоже будет у Михеила, – рассказывала Денисова.

Омбудсмен подчеркнула, что будет обращаться в Министерство юстиции Грузии по поводу перевода Саакашвили в частный медицинский центр, если возникнет такая необходимость.

24 октября адвокат Михеила Саакашвили Ника Гварамия заявила о планировании в тюрьме бунта, чтобы ликвидировать экс-президент Грузии.

Именно этим она объяснила требование перевести Саакашвили в многофункциональную клинику смешанного типа.

Фото: Людмила Денісова