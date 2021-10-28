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Юлія Захарченко |

Наводнение в Индии и Непале: обрушились мосты и дома, погибли 150 человек

повінь Шрі-Ланка

В Индии и Непале наводнения, спровоцированные чрезмерными дождями, унесли жизни по меньшей мере 150 людей за последнюю неделю.

На выходных в обеих странах начались проливные дожди, которые привели к оползням, разливу рек, обрушению мостов и домов. Вода затопила несколько городов.

По данным полиции, по меньшей мере 3 тыс. человек эвакуировали с баржи на реке Сара, которая вышла из берегов еще три дня назад.

В индийском городе Найнитал зафиксировали 340,8 мм осадков, а на следующий день — 403,2 мм осадков. Это стало самым большим рекордом за 24-часовой промежуток времени когда-либо зарегистрированным в регионе, сообщило индийское метеорологическое управление.

Местные синоптики прогнозируют, что обильные дожди продолжатся в ближайшие дни. Представители власти призывают жителей Индии и Непала по возможности оставаться в помещениях.

По последним данным, более 1,6 тыс. жилых домов разрушены из-за наводнений в Индии и Непале. Граждане этих стран страдают от потопа по меньшей мере около недели.

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Источник: CNN

Фото: Getty Images

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