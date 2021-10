В Индии и Непале наводнения, спровоцированные чрезмерными дождями, унесли жизни по меньшей мере 150 людей за последнюю неделю.

На выходных в обеих странах начались проливные дожди, которые привели к оползням, разливу рек, обрушению мостов и домов. Вода затопила несколько городов.

Deadly flooding and landslides devastate Nepal https://t.co/o5NqSTH1mt #asianaccess #flood #india pic.twitter.com/VpNNzlt3km

По данным полиции, по меньшей мере 3 тыс. человек эвакуировали с баржи на реке Сара, которая вышла из берегов еще три дня назад.

В индийском городе Найнитал зафиксировали 340,8 мм осадков, а на следующий день — 403,2 мм осадков. Это стало самым большим рекордом за 24-часовой промежуток времени когда-либо зарегистрированным в регионе, сообщило индийское метеорологическое управление.

Scores killed in devastating floods, landslides in India and Nepal https://t.co/6g3VnDlQEU pic.twitter.com/y6WqTk2E9T

— FRANCE 24 (@FRANCE24) October 20, 2021