Комиссия Сената Бразилии, расследующая действия властей во время пандемии Covid-19, одобрила обвинения против президента этой страны Жаира Болсонару.

Комиссия рассмотрела отчет на почти 1300 страниц, касающийся ситуации с коронавирусом в Бразилии. По итогам рассмотрения семеро из одиннадцати сенаторов-членов комиссии проголосовали во вторник вечером, 26 октября, в поддержку рекомендаций отчета.

В документе содержится призыв к предъявлению обвинений против двух компаний и 78 физических лиц, в том числе и против Жаира Болсонару и его сыновей, в связи с огромными потерями, вызванными пандемией.

В отчете отмечается, что власти, в частности Болсонару, допустили распространение смертельного коронавируса по всей стране при неудачной попытке добиться коллективного иммунитета.

Сенатор-докладчик Ренан Калейрос при рассмотрении отчета отметил, что в документе ответственность за неконтролируемое распространение Covid-19 в Бразилии возлагается на многих лиц, однако главную ответственность несет именно Болсонару. Сенатор назвал главу государства “серийным убийцей”.

Комиссия Сената рекомендовала предъявить президенту Бразилии обвинения в девяти преступлениях, включая преступление против человечности. Кроме того, Болсонару обвиняют в подстрекательстве к преступлению, фальсификации документов, нарушении социальных прав, нецелевом использовании государственных средств и распространении фейковых новостей о пандемии.

Теперь отчет, являющийся результатом шести месяцев расследования, будет направлен в Генеральную прокуратуру Бразилии. Однако генпрокурор страны Аугусто Арас считается союзником Болсонару. Поэтому нет никаких гарантий, что прокуратура выдвинет обвинения против президента.

Ожидается, что комиссия Сената также отправит копию отчета в Международный уголовный суд в Гааге.

Сам Жаир Болсонару все обвинения опровергает и называет политически мотивированными.

– Они обвиняют меня в геноциде, называют шарлатаном, фальсификатором и уничтожителем. То, что сделали эти ребята (сенаторы – Ред.), абсурдно, — утверждал Болсонару в интервью местной радиостанции.

Президент Бразилии во время пандемии коронавируса систематически умалял ее угрозы и призывал спасать в первую очередь экономику страны.

В марте в обществе вызвало возмущение заявление Болсонару, когда он посоветовал бразильцам “перестать ныть” из-за Covid-19. Это произошло спустя день после того, как в стране зафиксировали рекордную смертность от коронавируса.

Президент Бразилии также распространял дезинформацию о Covid-19 в социальных сетях. В связи с этим Facebook удалил обнародованное им видео, а на YouTube был заблокирован канал Болсонару.

В Бразилии с начала пандемии зафиксировано более 600 тыс. смертей от коронавируса и 21,7 млн случаев инфицирования.

В начале октября президент Бразилии Жаир Болсонару не смог попасть на стадион, чтобы посмотреть игру бразильских грандов Сантос – Гремио из-за отсутствия прививки от коронавируса.

А раньше его штрафовали за то, что он не носил защитную маску там, где нужно это делать.