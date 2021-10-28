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Марія Степанюк |

Динозавр Фрэнки предупредил человечество о вымирании с трибуны ООН

динозавр ООН

Организация Объединенных Наций опубликовала в социальной сети YouTube ролик с динозавром Фрэнки, который предупреждает людей об опасности изменения климата.

В видеоролике Фрэнки опасается, что человечество может повторить судьбу динозавров и исчезнуть из Земли.

Ролик продолжительностью 1 минута 36 секунд стал частью кампании ООН под названием Не соглашайся на вымирание.

В начале видео Фрэнки заходит в зал штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке и поднимается на трибуну.

– Послушайте меня, люди! Я кое-что знаю об исчезновении видов. И вот что я вам скажу: вымирать плохо, но толкать самих себя на вымирание? – Это самая большая глупость за 70 млн лет. В нашем случае хотя бы был астероид. А какое оправдание у вас?

Вы двигаетесь к климатической катастрофе, но ежегодно правительства тратят сотни миллиардов общественных средств на субсидирование добычи полезных ископаемых. Не соглашайтесь на вымирание! Спасите свой вид пока не поздно! Пора меняться! – говорит Фрэнки в ролике.

В конце видео, сидящие в зале дипломаты аплодируют динозавру.

Выпуск ролика сопровождается публикацией данных, которыми обеспокоены экологи, ведь человечество ежегодно тратит $423 млрд на субсидирование ископаемого топлива.

Одной из версий вымирания динозавров является падение астероида диаметром более 10 км. Космическое тело повлекло за собой глобальную катастрофу, к последствиям которой многие животные не смогли адаптироваться.

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Источник: ООН

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