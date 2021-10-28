Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Мир / Мировые новости
Юлія Захарченко |

Швейцария ввела санкции против восьми граждан России

Дмитро Кулеба

Швейцария внесла в санкционный список восемь человек, несущих ответственность за временную российскую оккупацию Крыма.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба во время совместной пресс-конференции глав МИД Украины и Швейцарии Игнацио Кассиса.

По словам министра, всего в этом списке находятся 185 физических, 68 юридических лиц и организаций. По данным государственного Секретариата экономики Швейцарии, среди них есть российские чиновники.

Кто попал в санкционный список

  • начальник Управления ФСБ России из Крыма и города Севастополя Леонид Михайлюк;
  • руководитель главного следственного управления СК России по Крыму и городу Севастополь Владимир Терентьев;
  • крымские судьи Виктор Можелянский, Галина Редько, Михаил Белоусов, Андрей Долгополов;
  • следователь Магомед Магомедов;
  • прокурор Евгений Колпиков.

Накануне СНБО ввел санкции против 237 человек, готовивших выборы в Госдуму РФ в Крыму и ОРДЛО. Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что эти люди обеспечивали проведение незаконных выборов на территории Крыма и Донбасса.

Читайте
Минфин США хочет наказать Газпром за попытку обойти санкции

Фото: Правительственный портал

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка