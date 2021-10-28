Швейцария внесла в санкционный список восемь человек, несущих ответственность за временную российскую оккупацию Крыма.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба во время совместной пресс-конференции глав МИД Украины и Швейцарии Игнацио Кассиса.

По словам министра, всего в этом списке находятся 185 физических, 68 юридических лиц и организаций. По данным государственного Секретариата экономики Швейцарии, среди них есть российские чиновники.

Кто попал в санкционный список

начальник Управления ФСБ России из Крыма и города Севастополя Леонид Михайлюк;

руководитель главного следственного управления СК России по Крыму и городу Севастополь Владимир Терентьев;

крымские судьи Виктор Можелянский, Галина Редько, Михаил Белоусов, Андрей Долгополов;

следователь Магомед Магомедов;

прокурор Евгений Колпиков.

Накануне СНБО ввел санкции против 237 человек, готовивших выборы в Госдуму РФ в Крыму и ОРДЛО. Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что эти люди обеспечивали проведение незаконных выборов на территории Крыма и Донбасса.