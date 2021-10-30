В Болгарии приостановили плановый прием пациентов и операций в больницах

Власти Болгарии приняли решение о приостановлении планового приема пациентов и операций в больницах страны в связи с переводом медицинских учреждений на борьбу с коронавирусом.

В стране не хватает квалифицированных медицинских работников для борьбы с коронавирусом.

– Сейчас мы переживаем один из самых сложных периодов с начала пандемий, – заявил Георгий Георгиев, заведующий отделением интенсивной терапии в больнице активного лечения и неотложной помощи имени Пирогова.

Сложившаяся ситуация требует от нас серьезных физических и эмоциональных затрат.

— Мы истощены и находимся на грани возможностей, — сказал врач.

Эксперты называют недоверие болгар к вакцине против коронавируса одной из причин ухудшения ситуации в стране. Согласно статистике, в Болгарии вакцинирована только четверть взрослого населения страны.

Этот показатель один из самых низких в Европе.

Врач-педиатр Евгений Комаровский, отвечая на вопрос о пандемии, дал прогноз ее развития в Украине.

По его мнению, в ближайшее время следует ожидать реального обострения из-за похолодания.

Врач отметил, чем меньше люди будут на свежем воздухе, тем к худшей ситуации стоит готовиться.