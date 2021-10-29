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Юлія Захарченко |

Украли деньги и данные: США обвинили шестерых россиян и одного украинца в создании Trickbot

хакери

Соединенные Штаты Америки обвинили шестерых граждан Российской Федерации и одного украинца в создании вредного программного обеспечения для компьютеров Trickbot, которое заразило устройства во всем мире.

Об этом идет речь в документе суда, опубликованном на сайте Министерства юстиции Соединенных Штатов Америки.

В документе назвали только двух подозреваемых — россиян Владимира Дунаева и Аллу Витте. 20 октября Дунаева экстрадировали из Южной Кореи.

По данным Минюста США, он и другие обвиняемые с ноября 2015 года до августа 2020 года повредили миллионы компьютеров во всем мире созданным ботнетом Trickbot.

В заявлении указано, что они украли деньги и личную информацию людей, нанесли ущерб компьютерам финансовых организаций и государственных органов.

По их данным, правонарушители работали в Украине, России, Беларуси и Суринаме. Сеть зараженных компьютерных устройств ботнетом могли использовать для подрыва выборов в Америке в 2020 году.

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Фото: Dreamstime

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