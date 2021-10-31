Соединенные Штаты Америки и Германия должны продолжать сотрудничество по реализации соглашения о поддержке Украины и обеспечении энергетической безопасности в Европе. Соглашение было заключено на фоне возможного запуска российского газопровода Северный поток-2.

Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома по итогам переговоров президента США Джо Байдена, канцлера Германии Ангелы Меркель и вице-канцлера Олафа Шольца в кулуарах саммита G20 (Большой двадцатки) в Риме.

Одной из тем переговоров стала поддержка Украины и исключение манипуляций поставками газа со стороны Москвы.

– Президент Байден отметил важность продолжения работы по реализации Совместного заявления США и Германии о поддержке Украины и европейской энергетической безопасности. Чтобы гарантировать, что Россия не сможет манипулировать потоками природного газа во вредных политических целях, — подчеркнули в Белом доме.

Еще одной темой переговоров политиков стала ситуация в Афганистане, в том числе оказание гуманитарной помощи этой стране.

Что известно об энергетическом соглашении между США и Германией

Соглашение США и Германии по российскому газопроводу Северный поток-2 было обнародовано 21 июля этого года.

Вашингтон и Берлин заверили в поддержке суверенитета, территориальной целостности Украины и ее европейского пути, а также возложили на Россию ответственность за агрессию и деструктивные действия.

Если Россия попытается использовать газ как оружие или будет предпринимать агрессивные шаги против Украины, Германия пообещала инициировать новые санкции. Это обязательство направлено на то, чтобы Москва не использовала газопровод Северный поток-2 для достижения агрессивных политических целей.

В соглашении также идет речь о продолжении транзита газа через Украину после 2024 года. Германия обязалась использовать все доступные средства влияния, чтобы дать возможность Украине продлить соглашение о транзите в Россию на срок до 10 лет, и назначить для этого специального представителя.

Кроме того, Германия обязалась создать Зеленый фонд для Украины, который будет способствовать энергетической безопасности нашей страны (с инвестициями на минимум $1 млрд).

О других деталях энергетического соглашения между США и Германией можно прочитать в материале.

Источник: Белый дом