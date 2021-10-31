Саммит G20 в Риме: что согласовали лидеры во время встречи и итоги

Лидеры G20 во время двухдневного саммита в Риме обсудили ряд важных мировых вопросов. Среди них — борьба с пандемией коронавируса, экономические вызовы, глобальное потепление, проблема нелегальной миграции.

Пандемия коронавируса

На встрече лидеры G20 обсудили меры, направленные на борьбу с пандемией коронавируса в мире. В частности, обеспечение равномерного доступа к вакцинам и сокращение их разработки с 300 до 100 дней, общие требования для Covid-сертификатов и международных поездок.

Представители саммита планируют способствовать вакцинации населения — до средины 2022 года хотят иммунизировать 70% людей.

Экономика

Среди главных вопросов — противостояние глобальным вызовами, борьба с коррупцией, восстановление экономики после Covid-пандемии, международных поездок и активного туризма.

Экология

Лидеры G20 намерены ограничить рост глобального потепления. В частности, для этого крупные страны должны сократить выбросы парниковых газов.

В соглашении указали, что участники G20 обязуются достичь нулевого уровня выбросов в атмосферу углекислого газа.

Энергетическая безопасность

Представители государств намерены изучить возможность повышения энергетической безопасности в мире, наладить диалог между производителями и потребителями.

Проблема миграции

Лидеры саммита обеспокоены массовой нелегальной миграцией в мире. На встрече они договорились предотвратить поток нелегалов, в частности, речь идет о незаконном ввозе.

Саммит лидеров G20 в Риме продолжался в течение двух дней — 30 и 31 октября. Во время встречи представители разных стран отметили, что мировая экономическая активность восстанавливается уверенными темпами.

По их мнению, положительной динамике могла способствовать массовая вакцинация населения против коронавируса и политическая поддержка.