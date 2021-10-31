Кадровые проблемы и погодные условия: American Airlines отменила сотни рейсов

American Airlines отменила более тысячи рейсов с пятницы по причинам проблем с персоналом и сильного ветра.

30 октября American отменил почти 460 рейсов, что соответствует 17% основного расписания авиакомпании. Базирующаяся в Далласе Southwest Airlines сократила 86 рейсов (2% своих субботних рейсов).

Компания American отменила еще 285 рейсов (10% своего расписания, запланированного на воскресенье), кроме 340 упраздненных в пятницу.

Главный операционный директор американской компании Дэвид Сеймур обїяснил в своем письме сотрудникам, что проблемы начались с сильных порывов ветра 28 октября, которые привели к сокращению пропускной способности международного аэропорта Даллас/Форт-Верт.

Он сказал, что большинство клиентов было перебронировано в тот же день, и он ожидает, что работа стабилизируется в ноябре.

Источник: NBC News