В одном из поездов городских железнодорожных линий столицы Японии – Токио мужчина устроил поджог в вагоне и напал с ножом на пассажиров.

Нападение произошло около 20:00 по местному времени в скоростном электропоезде, курсирующем на железнодорожной линии Кэйо, соединяющей пригород Токио с центральными районами. На момент инцидента поезд находился недалеко от станции Кокурё в пригороде столицы Японии.

В то время многие люди как раз направлялись в центр города на празднование Хэллоуина. Кроме того, сегодня в Японии проходили парламентские выборы: японцы избирали членов нижней палаты парламента страны.

24-летний злоумышленник с ножом совершил нападение на пассажиров электропоезда в костюме, похожем на наряд Джокера – злодея из вселенной DC Comics (заклятого врага Бэтмена).

Tokyo police have arrested a man who brandished a knife and lit a fire on a train, injuring at least ten people on Sunday night.https://t.co/2lXFjAyUrj pic.twitter.com/jIb2a0QtAC

— NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) October 31, 2021