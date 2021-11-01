В одном из поездов городских железнодорожных линий столицы Японии – Токио мужчина устроил поджог в вагоне и напал с ножом на пассажиров.
Нападение произошло около 20:00 по местному времени в скоростном электропоезде, курсирующем на железнодорожной линии Кэйо, соединяющей пригород Токио с центральными районами. На момент инцидента поезд находился недалеко от станции Кокурё в пригороде столицы Японии.
В то время многие люди как раз направлялись в центр города на празднование Хэллоуина. Кроме того, сегодня в Японии проходили парламентские выборы: японцы избирали членов нижней палаты парламента страны.
24-летний злоумышленник с ножом совершил нападение на пассажиров электропоезда в костюме, похожем на наряд Джокера – злодея из вселенной DC Comics (заклятого врага Бэтмена).
Tokyo police have arrested a man who brandished a knife and lit a fire on a train, injuring at least ten people on Sunday night.https://t.co/2lXFjAyUrj pic.twitter.com/jIb2a0QtAC
— NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) October 31, 2021
В результате нападения ранения получили по меньшей мере 17 человек. Один из пострадавших – 70-летний мужчина получил удар ножом в грудь и теперь находится в больнице в критическом состоянии.
Остальные 16 пассажиров (среди которых как подростки, так и пожилые люди) получили более легкие ранения.
По словам очевидцев, злоумышленник также разлил какую-то жидкость и поджег ее. В связи с этим поезд наполнился дымом.
– Сначала я подумал, что это какой-то хэллоуинский розыгрыш. Но потом я начал убегать, увидев мужчину, шедшего через вагон с длинным ножом. Мне повезло, что я не ранен, – рассказал один из очевидцев.
На видео с места инцидента видно, как пассажиры бежали из поезда через окна.
京王線火災で逃げる人々 pic.twitter.com/ZfN1pD0C2V
— しずくβ (@siz33) October 31, 2021
Поезд совершил экстренную остановку на станции Кокурё. Примерно через 30 минут пожар в нем потушили.
Параллельно правоохранители задержали злоумышленника по подозрению в покушении на убийство. Он не сопротивлялся. 24-летний мужчина представился как Киота Хаттори. По данным следствия, злоумышленник сообщил правоохранителям, что специально хотел убить людей и получить смертный приговор.
きょう午後8時ごろ、東京 調布市を走行中の京王線の車内で男が刃物を振り回して周りの乗客に切りつけ、さらに液体をまいて車内に火をつけました。
警視庁は20代の容疑者を逮捕して詳しい状況を調べています。
（映像は午後8時50分ごろ撮影）https://t.co/FhZ91avfCv#nhk_video pic.twitter.com/aUe93oMPmq
— NHKニュース (@nhk_news) October 31, 2021
Следует отметить, что это уже второе нападение с ножом в Японии за последние два месяца. Так, в августе мужчина с ножом ранил десять пассажиров электропоезда в Токио.
А в 1995 году в метро Токио был совершен теракт с применением ядовитого вещества зарин. Тогда погибли 14 человек, более 6 000 пострадали.
В сентябре в городе Алмело (Нидерланды) неизвестный с ножом совершил нападение, в результате которого погибли два человека.
А в августе двое полицейских и один штатский пострадали в результате нападения с ножом в северном Лондоне.
Источник: ВВС, Kyodo News