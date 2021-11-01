В одном из поездов городских железнодорожных линий столицы Японии – Токио мужчина устроил поджог в вагоне и напал с ножом на пассажиров.

Нападение произошло около 20:00 по местному времени в скоростном электропоезде, курсирующем на железнодорожной линии Кэйо, соединяющей пригород Токио с центральными районами. На момент инцидента поезд находился недалеко от станции Кокурё в пригороде столицы Японии.

В то время многие люди как раз направлялись в центр города на празднование Хэллоуина. Кроме того, сегодня в Японии проходили парламентские выборы: японцы избирали членов нижней палаты парламента страны.

24-летний злоумышленник с ножом совершил нападение на пассажиров электропоезда в костюме, похожем на наряд Джокера – злодея из вселенной DC Comics (заклятого врага Бэтмена).

Tokyo police have arrested a man who brandished a knife and lit a fire on a train, injuring at least ten people on Sunday night.https://t.co/2lXFjAyUrj pic.twitter.com/jIb2a0QtAC — NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) October 31, 2021

В результате нападения ранения получили по меньшей мере 17 человек. Один из пострадавших – 70-летний мужчина получил удар ножом в грудь и теперь находится в больнице в критическом состоянии.

Остальные 16 пассажиров (среди которых как подростки, так и пожилые люди) получили более легкие ранения.

По словам очевидцев, злоумышленник также разлил какую-то жидкость и поджег ее. В связи с этим поезд наполнился дымом.

– Сначала я подумал, что это какой-то хэллоуинский розыгрыш. Но потом я начал убегать, увидев мужчину, шедшего через вагон с длинным ножом. Мне повезло, что я не ранен, – рассказал один из очевидцев.

На видео с места инцидента видно, как пассажиры бежали из поезда через окна.

Поезд совершил экстренную остановку на станции Кокурё. Примерно через 30 минут пожар в нем потушили.

Параллельно правоохранители задержали злоумышленника по подозрению в покушении на убийство. Он не сопротивлялся. 24-летний мужчина представился как Киота Хаттори. По данным следствия, злоумышленник сообщил правоохранителям, что специально хотел убить людей и получить смертный приговор.

Следует отметить, что это уже второе нападение с ножом в Японии за последние два месяца. Так, в августе мужчина с ножом ранил десять пассажиров электропоезда в Токио.

А в 1995 году в метро Токио был совершен теракт с применением ядовитого вещества зарин. Тогда погибли 14 человек, более 6 000 пострадали.

В сентябре в городе Алмело (Нидерланды) неизвестный с ножом совершил нападение, в результате которого погибли два человека.

А в августе двое полицейских и один штатский пострадали в результате нападения с ножом в северном Лондоне.

Источник: ВВС, Kyodo News