Оксфордский словарь английского языка выбрал слово 2021 года. Им стал термин vax, что в переводе с английского означает вакцина или вакцинация.

В 2021 году это слово использовалось в 72 раза чаще, чем в 2020 году. Об этом сообщает официальный сайт словаря.

— Ни одно другое слово лучше не передает атмосферу прошлого года, чем vax, — говорится на сайте словаря.

В 2021 году в мире стартовала массовая вакцинация населения, поэтому в повседневном употреблении появились термины, связанные с иммунизацией.

Как существительное слово vax в переводе означает вакцина и вакцинация, а как глагол означает действие – вакцинировать.

Впервые слово vax было зафиксировано в английском языке в 1799 году, а производные от него vaccinate и vaccination — в 1800-м. Термин имеет латинское происхождение от слова vacca, что означает корова.

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На фоне пандемии коронавируса и массовой вакцинации vax и его производные стали употреблять значительно чаще. Сообщается, что от слова образовались некоторые неологизмы, такие как:

vaxxie (вакси) — фото, сделанное во время вакцинации, по аналогии с селфи;

(вакси) — фото, сделанное во время вакцинации, по аналогии с селфи; vax-a-thon (ваксатон) — мероприятие, во время которого люди массово прививаются, в частности, от Covid-19;

(ваксатон) — мероприятие, во время которого люди массово прививаются, в частности, от Covid-19; vaxinista (вакциниста) — человек, прививающийся от коронавируса и выставляющий это как статус в социальных сетях.

В 2020 году Oxford Dictionaries не определился со словом года. Он выделил несколько, которые были характерны для каждого месяца.

Например, в январе это были слова bushfire (разрушительный лесной пожар) и impeachment (импичмент). Тогда Австралию охватили масштабные лесные пожары, а в США Сенат в рамках процедуры импичмента стал рассматривать обвинения против президента Дональда Трампа.

Источник: Oxford Languages