В Военно-морских силах США назвали причину аварии атомной подводной лодки США USS Connecticut (SSN 22) в Южно-Китайском море в октябре.

Первые результаты расследования ВМС США показали, что атомная подлодка столкнулась с подводной горой, которой не было на карте.

— В ходе расследования было установлено, что военный корабль США USS Connecticut натолкнулся на немаркированную подводную гору, действуя в международных водах в Индо-Тихоокеанском регионе, — заявила спикер командующего ВМС США Хейли Симс.

Она добавила, что результаты расследования инцидента передали командующему Седьмым флотом вице-адмиралу Карлу Томасу.

Об аварии USS Connecticut стало известно 8 октября. Сначала сообщалось, что лодка столкнулась с неизвестным китайским подводным объектом в Южно-Китайском море.

11 членов экипажа получили повреждение средней и легкой степени тяжести. Сама подлодка получила значительные повреждения и ее отправили на ремонт.