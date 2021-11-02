Лидеры более чем 100 стран, в которых сосредоточено более 85% мировых лесов, пообещали прекратить вырубку лесов к 2030 году. Об этом договорились на климатическом саммите COP26 в Глазго, Шотландия.

Британское председательство на конференции COP26 назвало это решение самым большим прорывом в защите лесов за одно поколение.

В своем заявлении они назвали “историческим” обещание более 100 лидеров прекратить вырубку лесов и остановить деградацию земель к 2030 году.

Среди стран, присоединившихся к соглашению — Канада, Демократическая Республика Конго, Россия и Бразилия, в которой сосредоточено 60% тропических лесов Амазонки, и другие страны. В общей сложности на территории стран-подписантов сосредоточено 85% мировых лесов площадью более 13 млн км².

На проект по сохранению лесов выделено €10,30 млрд и мобилизовано €6,2 млрд частных инвестиций, из которых €1 млрд этой суммы будет направлен на защиту бассейна Конго, где растет второй по величине тропический лес в мире.

— У нас есть шанс завершить долгую историю человечества как завоевателя природы, став ее хранителем, — сказал глава британского правительства Борис Джонсон.

Он отметил, что леса – это легкие нашей планеты. Они поглощают около трети CO2, выделяемого ежегодно при сжигании ископаемого топлива.