Байден подверг критике президентов Китая и России из-за отсутствия на саммите COP26

Президент США Джо Байден подверг критике президентов Китая и России — Си Цзинпиня и Владимира Путина — за то, что они не присутствовали на климатическом саммите COP26 в Глазго.

Байден назвал климат гигантской проблемой, которую Китай решать отказался.

— То же с Россией и Путиным. Тот факт, что Китай пытается играть роль нового мирового лидера, по понятным причинам не проявляется, — добавил он.

Байден назвал отсутствие Си Цзиньпина большой ошибкой. Он сказал то же самое о Путине, заявив, что дикая местность в России горит, а российский президент хранит молчание по этому поводу.

На конференции в Глазго собралось более 120 лидеров.

Китай является крупнейшим в мире источником выбросов углекислого газа. За ним идут США. Россия занимает пятое место после ЕС и Индии.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом США Джо Байденом ситуацию на Донбассе. Главы стран встретились на климатической конференции в Глазго.

1 ноября Владимир Зеленский обсудил ситуацию с безопасностью на Донбассе с Ангелой Меркель, которая продолжает исполнять обязанности канцлера Германии. Также лидеры государств говорили о путях преодоления энергетического кризиса в Европе.

А во время в стречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо Владимир Зеленский обсудил упрощение поездок в Канаду для украинцев.