Во вторник, 2 ноября, в ряде штатов и городов США прошли выборы. На выборах губернатора в штате Вирджиния неожиданно победил представитель Республиканской партии Гленн Янгкин.

Согласно предварительному подсчету голосов, Янгкин получил почти 51% голосов избирателей и опередил своего соперника Терри Маколиффа (у которого более 48% поддержки).

Демократ Маколифф ранее занимал должность губернатора штата Вирджиния – с 2014 по 2018 годы, а до этого возглавлял Национальный комитет Демократической партии.

После него губернатором штата снова стал представитель демократов – Ральф Нортэм. Однако в Вирджинии действуют нормы, согласно которым один и тот же человек не имеет права баллотироваться на второй срок подряд.

Стоит отметить, что Вирджиния считается оплотом Демократической партии. Так, на президентских выборах 2020 года нынешний американский лидер Джо Байден уверенно победил здесь своего конкурента – республиканца Дональда Трампа с отрывом в 10%.

До нынешней победы Гленна Янгкина республиканцам не удавалось избираться на высокие руководящие должности в штате с 2009 года.

В начале избирательной гонки Янгкин был практически неизвестен большинству избирателей Вирджинии. Ранее он занимал должность генерального директора частной инвестиционной компании Carlyle Group.

В своей предвыборной кампании Янгкин сосредоточился на темах борьбы с преступностью, экономики, расизма в школах и пандемии коронавируса. Он выступал за защиту права родителей выбирать, в каких условиях и по какой программе должны учиться их дети в школах.

Демократ Маколифф акцентировал внимание на таких вопросах, как право на аборт и реформа голосования. В последние недели уровень поддержки политика среди потенциальных избирателей снизился, о чем свидетельствовали данные социологических исследований.

Преимущество Маколиффа снижалось на фоне снижения рейтинга президента США Джо Байдена. Медленные темпы восстановления экономики США на фоне пандемии коронавируса, растущая инфляция и хаотический вывод войск из Афганистана ударили по рейтингу нынешнего американского лидера.

Выборы губернатора в штате Вирджиния рассматривались как своеобразный “референдум” доверия к администрации Джо Байдена и оценка его деятельности на посту президента (как индикатор национальных настроений).

Победа в штате республиканца стала тревожным звоночком для Демократической партии. В 2022 году в США пройдут промежуточные выборы в Конгресс. На них демократы попытаются сохранить контроль над Палатой представителей и Сенатом.

Сейчас у Демократической партии есть большинство в обеих палатах Конгресса. Утрата контроля над любой из них усложнит реализацию законодательной повестки Джо Байдена.