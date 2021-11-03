Радикальное движение Талибан запретило использование иностранной валюты в Афганистане, что может еще больше повредить экономике страны, которая и без того на грани коллапса.

Талибы заявили, что экономическая ситуация и национальные интересы в стране требуют использования афганской валюты.

Экономика переживает проблемы из-за прекращения международной финансовой поддержки, как только Талибан взял все под контроль. Однако доллар США все еще широко используется как на рынках Афганистана, так, например, и в Пакистане.

— Исламский эмират инструктирует всех граждан, владельцев магазинов, торговцев, бизнесменов и широкую общественность отныне строго воздерживаться от использования иностранной валюты, — заявил представитель Талибана Забихулла Муджахид.

Он добавил, что каждый, кто нарушит этот приказ, будет привлечен к ответственности.

После того, как талибы захватили контроль над страной в августе 2021 года, зарубежные активы Афганистана на миллиарды долларов были заморожены Федеральным резервом США и центральными банками Европы.

— Мы считаем, что важно сохранить наши санкции против Талибана, но в то же время найти пути легитимной гуманитарной помощи, чтобы добраться до афганского народа. Это именно то, что мы делаем, – сказал замминистра финансов США Уолли Адеем.

Талибан призвал освободить сохраняющиеся за рубежом активы Афганистана.

Афганистан также пострадал от прекращения иностранной помощи. Гранты из-за границы ранее финансировали три четверти его государственных расходов.

В начале 2021 года Международный валютный фонд (МВФ) заявил, что Афганистан больше не будет иметь доступ к своим ресурсам. Всемирный банк также приостановил финансирование проектов в стране.