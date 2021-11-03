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Марія Степанюк |

Вместо тюрьмы – музеи: в Италии преступникам предложат работу в заведениях культуры

фреска італійська

В Италии решили провести эксперимент с заключенными по статьям, предусматривающим до четырех лет лишения свободы.

Им предложат шанс на исправление, а точнее, общественные работы в культурных заведениях, среди которых Королевский дворец в Казерте, Национальная пинакотека в Болонье и Палаццо Дукале в Мантуе, а также библиотеки и архивы.

Соответствующий меморандум о сотрудничестве подписали министр культуры Италии Дарио Франческини и министр юстиции Марта Картабья.

Благодаря первому такому соглашению — 52 культурных объекта откроют свои двери для 102 человек, которые сейчас находятся за решеткой. В случае, если эксперимент достигнет положительного результата, то наказание для них снизят.

— Это соглашение больше прагматичное, но и символическое тоже. Речь идет о таких преступлениях, как кража, повреждение культурных ценностей, неправомерная смерть, телесные повреждения, травмы на дороге: предоставляемая возможность соответствует идее уголовного правосудия, которая заключается не только в задержании, но и возмещении ущерба и воспитании, — говорит Картабья.

Картабья добавила, что “познакомить узников с искусством – это акт великой цивилизации”. В минюсте Италии надеются, что вскоре подобные соглашения могут быть заключены и с другими министерствами.

Со своей стороны Франческини уверен, что применение этого эксперимента в культурных объектах даст положительные результаты.

На такой шанс претендуют 23,7 тыс. заключенных и 8,6 тыс. тех, кто уже выполняет коммунальные работы в других местах.

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Источник: Ansa

Фото: Depositphotos

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