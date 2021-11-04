Google посвятил интерактивный дудл китайскому, британскому и американскому инженеру-физику Чарльзу Куену Као. 4 ноября ему бы исполнилось 88 лет.

Ученого считают отцом волоконной оптики. Его инновации произвели революцию в глобальных коммуникациях и стали основой для современного высокоскоростного интернета.

– С днем рождения, Чарльз! Спасибо, что делали все возможное для того, чтобы соединить мир! – написали приветственные слова ученому в Google.

Чарльз Куэн Као родился 4 ноября 1933 года в Шанхае (Китай). Имея немалое влечение к интеллектуальному труду, продолжил обучение электротехнике в Англии.

Защитив докторскую диссертацию, в 1966 году вместе с сотрудником Джорджем Хокхемом опубликовал новаторскую работу.

Ученые отмечали, что волокна, изготовленные из очищенного стекла, могут передавать информацию на значительные расстояния с помощью лазеров.

После того, как Као начал эту революционную технологию, в 1977 году первая телефонная сеть начала передавать живые сигналы через оптические волокна.

Чарльз Куэн Као следил за внедрением волоконно-оптических сетей во всем мире до 1980-х годов.

Исследования, над которыми Као начал работать еще в 1960-х годах, отметили в 2009 году. В этом году он вместе с Уиллардом Бойлем и Джорджем Смитом получил Нобелевскую премию по физике.

В компании Google уверены: именно Чарльз Куэн Као расчистил путь для более 900 млн миль волоконно-оптических кабелей, которые сегодня переносят огромное количество данных по всему миру.