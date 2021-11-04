Мир должен готовиться к террористическим атакам с применением биологического оружия — Гейтс

Основатель компании Microsoft и филантроп Билл Гейтс заявил, что мир должен готовиться не только к новым пандемиям, но и к возможным террористическим атакам с применением биологического оружия.

По его мнению, такие атаки могут оказаться еще более опасными, чем распространение коронавируса.

– Для противодействия новым угрозам необходимо потратить миллиарды долларов на исследования в области эпидемиологической безопасности и разработку конкретных механизмов борьбы с инфекционными заболеваниями, – сказал Гейтс в интервью.

Он призвал Всемирную организацию здравоохранения создать специальную рабочую группу по наблюдению за эпидемиологической ситуацией. По мнению Гейтса, эта структура может готовиться к возможным нападениям биотеррористов, отрабатывая сценарии ликвидации их последствий.

– Рабочей группе при ВОЗ по вопросам пандемий, вероятно, понадобится около миллиарда долларов в год. Она будет заниматься наблюдением и проводить “бактериологические учения”, как я их называю, — добавил основатель Microsoft.

Гейтс объяснил важность предупреждения опасности терактов с применением биологического оружия.

– А что если биотеррористы принесут оспу в 10 аэропортов? Мы знаем, как на это может ответить мир? Есть естественно возникающие эпидемии и эпидемии, вызванные биотерроризмом. Последние могут быть даже хуже той, что мы переживаем сейчас, – сказал он.

Билл Гейтс затронул и тему чипования и вакцины против коронавируса.

— Я надеюсь, что через пять лет я смогу написать книгу под названием “Мы готовы к следующей пандемии”, но для этого нужно потратить миллиарды долларов на исследования и разработки. США и Британия примут участие в этом, — пояснил Гейтс.

По его мнению, огромные затраты, необходимые для борьбы с будущими пандемиями, могут дать человечеству и другие результаты, например лишение гриппа и простудных заболеваний. Бизнесмен и филантроп, занимающий четвертое место в списке самых богатых людей мира, предсказал появление важнейших медицинских инноваций.

— Исследования и разработки, необходимые для борьбы с последующей пандемией, – это такие вещи, как удешевление вакцин, создание крупных фабрик, искоренение гриппа, искоренение простудных заболеваний, создание вакцин в виде небольшой наклейки на руку. Все это будет невероятно полезным даже в то время, когда у нас нет пандемий, — говорит Гейтс.

Добавим, что Билл Гейтс предполагает, что мир сможет вернуться к нормальной жизни до конца 2022 года с помощью вакцин от коронавируса.

По его словам, пандемия Covid-19 — невероятная трагедия, а единственная надежда преодолеть ее заключается в доступе к вакцинам.