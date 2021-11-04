Эмигрантка родом из Украины Инна Верников одержала победу на выборах в США. Она прошла в городской совет Нью-Йорка.

Верников представляет Республиканскую партию США. Известно, что на прошлых выборах она активно поддерживала 45-го президента США Дональда Трампа. Она поддерживает его политику как на национальном, так и на международном уровнях.

— Главное – это изменения, которые я смогу ввести в городе… Я делаю это, потому что люблю эту страну и благодарна за то, что она нам дает. Также как эмигрантку меня волнует то, что, как я вижу, происходит со страной, — говорит Верников.

На участке в Бруклине, который охватывает Брайтон Бич, где баллотировалась Верников, проживают преимущественно евреи — выходцы из бывшего Советского союза.

Инна Верников родилась в Черновцах. В США она эмигрировала вместе с родителями, когда ей было 12 лет. Она получила адвокатскую степень.

После 8-летней адвокатской практики в миграционном и семейном праве 37-летняя уроженка Украины решила попробовать себя в политике.

Депутатская практика в США оплачивается, но депутаты получают небольшие деньги. При этом украинка понимала, что став депутатом, будет вынуждена оставить адвокатскую практику. Она отметила, что деньги в ее жизни – “это не главное”.

Фото: Inna Vernikov for NYC