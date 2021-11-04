Лауреатом Букеровской премии в 2021 году стал южноафриканский писатель и драматург Дэймон Гэлгут.

Победу одержал его роман под названием Обещание (The Promise) об апартеиде в Южной Африке. За победу Деймону Гэлгуту дадут приз в размере $69 тыс.

We are delighted to announce that the winner of the #2021BookerPrize is ‘The Promise’ by Damon Galgut! Watch Damon’s winner’s interview live on the BBC now: https://t.co/AV21wqAtaD@ChattoBooks @vintagebooks @penguinrandom pic.twitter.com/TeC0WvN9k9 — The Booker Prizes (@TheBookerPrizes) November 3, 2021

В романе события разворачиваются в Южной Африке во время выхода из апартеида. Автор исследует отношения между членами белой семьи, которая уменьшается через призму четырех похорон.

Обещание — девятый роман Гэлгута и первый за семь лет. Его дебютная книга была опубликована, когда ему было всего 17 лет.

В шорт-лист номинантов Букеровской премии в 2021 году вошли следующие книги: Об этом никто не говорит (No One Is Talking About This) Патрисии Локвуд, Человек фортуны (The Fortune Men) Надифы Мохамед, Растерянность (Bewilderment) Ричарда Паверса, Большой круг (Great Circle) Мэгги Шипстед и Северный проход (A Passage North) Анука Арудпрагасама.

Гэлгут попадал в шорт-лист трижды (в 2003 и 2010 годах), но получил премию только сейчас.

Он стал третьим южноафриканским писателем, получившим Букеровскую премию. До него лауреатами были Надин Гордимер (1974) и Джон Максвелл Кутзее (1983 и 1999).

Букеровская премия – самая престижная литературная награда, которая вручается с 1969 года. За всю историю премии только пять ее лауреатов также получали и Нобелевскую премию по литературе.

В 2020 году лауреатом Букеровской премии стал шотландский писатель Дуглас Стюарт за дебютный роман Шегги Бейн о росшем в бедной семье в Глазго мальчике-гее, мать которого страдала от алкоголизма.

Источник: The Booker Prizes