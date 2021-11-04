Не приняли бюджет на 2022 год: президент Португалии распускает парламент

Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза принял решение распустить парламент страны после того, как законодатели на прошлой неделе отклонили правительственный законопроект о бюджете на 2022 год. Решение было одобрено Консультативным органом президента и Государственным советом.

В заявлении Офиса президента Португалии говорится, что большинство членов совета одобрили роспуск парламента, но не сообщается, когда могут состояться досрочные выборы.

Ребелу де Соуза должен подписать указ о роспуске, а португальская газета Expresso сообщила, что он пока думает над датой досрочных выборов.

В эти выходные президент встретится с основными политическими партиями Португалии, большинство лидеров которых придерживаются мнения, что выборы должны состояться в январе.

Ожидается, что Робелу де Соуза сделает обращение к нации. Перед голосованием он предупреждал, что отклонение законопроекта о бюджете автоматически не провоцирует досрочные выборы, но добавил, что “у него не будет иного выхода”.

Отклонение законопроекта фактически прекратило шесть лет относительной стабильности при социалистическом премьер-министре Антонио Косте.

В январе 2021 года по итогам президентских выборов Ребелу де Соузу переизбрали на второй срок. Его отрыв от ближайшего конкурента экс-депутата от Социалистической партии Анны Гомеш составил почти 50%.

Источник: Europa Pas