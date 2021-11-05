Вчера, 4 ноября, белорусский солдат пытался выстрелить из сигнального пистолета в польских военных возле государственных границ страны.

Однако он не смог начать стрельбу, поскольку пистолет не выстрелил. Об этом сообщило Министерство обороны Польши.

По данным ведомства, пять вооруженных белорусов пытались разрушить пограничное ограждение, а отступили только после подкрепления поляков.

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию Ситуация на границах Латвии, Литвы и Польши в связи с усилением миграционного давления на границы с Беларусью.

В ПАСЕ обсуждали необходимость создания постоянного органа или группы в Совете Европы, которая будет мониторить ситуацию в Беларуси. Одной из задач станет отслеживание обстановки с мигрантами и беженцами из Беларуси.

Санкции против режима в Беларуси

Европейский Союз работает над пятым пакетом санкций против режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

По данным СМИ, он может быть готов уже в ноябре 2021 года. Однако его принятие – это политическое решение стран-членов ЕС, поэтому никто не может гарантировать введение новых санкций со 100% уверенностью.

После выборов в Беларуси, не признавших многие страны мира, ЕС ввел четыре пакета персональных санкций против режима на территории страны.