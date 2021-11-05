Папа Франциск впервые назначил женщину на высокий пост в Ватикане

Папа Франциск назначил сестру-францисканцу Рафаэллу Петрини новым генеральным секретарем губернаторства Ватикана — второго по значимости управленческого органа Ватикана. Это первая женщина на столь высокой должности.

52-летняя Петрини будет осуществлять надзор за администрацией Ватикана, включая музеи, почтовое отделение, монетный двор и полицию.

Папа Римский заявил, что хочет, чтобы женщины играли более заметную роль в деятельности римско-католической церкви.

Рафаэлла Петрини родилась в Риме 15 января 1969 года. С 2005 года служила должностным лицом Конгрегации евангелизации народов.

Она получила степень по политическим наукам в Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli (LUISS) и докторскую степень в Папском университете св. Фомы Аквинского, где она сейчас профессор.

Папа Франциск уже назначал женщин на руководящие должности, но Петрини будет иметь больше людей в своем подчинении.

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На должность заместителя генерального секретаря назначен адвокат Джузеппе Пульизи-Алибранди.

До Петрини должность генсекретаря губернаторства Ватикана занимал Фернандо Вергес Альсага, назначенный президентом Папской комиссии по Ватикану и президентом Губернаторства Ватикана, являющимся органом исполнительной власти.

Источник: Vatican News