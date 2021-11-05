Россия нарушила европейский порядок, но нужно оставаться в диалоге – Меркель

Германии нужно оставаться в диалоге с Россией, поскольку отношения между странами всегда были особыми.

Об этом заявила канцлер ФРГ Ангелы Меркель на вручении медали Вальтера Ратенау за выдающиеся заслуги в области внешней политики.

Она подчеркнула, что работа в нормандском формате над реализацией Минских соглашений по урегулированию ситуации на Донбассе продолжится.

Меркель признала, что аннексия Крыма и оккупация части Донбасса нарушили европейский порядок, но выступила за важность сохранения диалога с Россией.

26 октября полномочия Ангелы Меркель закончились, однако она останется канцлером до избрания преемника.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер официально попросил ее продолжать исполнять обязанности до избрания нового канцлера.

Согласно статье 69 Конституции Германии, президент имеет право требовать от канцлера или министра продолжить работу, если не избран преемник.

Источник: welt.de