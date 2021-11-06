5 ноября в Грузии созвали экстренный консилиум с участием невропатолога и специалиста по критической медицине из-за ухудшения состояния экс-президента страны, главы исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины Михеила Саакашвили.

Об этом сообщил в эфире программы Свобода слова Савика Шустера врач Михеила Саакашвили Нико Кипшидзе.

– Десять минут назад был в тюрьме, виделся с Михеилом. Каждый день его состояние ухудшается. Во время консилиума выяснилось, что ему нужны консультант-офтальмолог и отоларинголог из- за проблем с глазом и ухом, – говорит Нико Кипшидзе.

По его словам, Саакашвили осматривают около 11 консультантов в тюремной комнате. Все они приходят в тюрьму без специальных устройств, поэтому невозможно установить диагноз и вылечить больного.

– Такое не может происходить в XXI веке. Не только с президентом, с любым человеком так обращаться нельзя, – констатирует врач.

Нико Кипшидзе подтверждает, что Саакашвили отказывается от госпитализации в тюремную больницу, которую предлагает правительство Грузии.

– Он туда не хочет, потому что там ему не будет обеспечена охрана. Кроме того, врачи, посещавшие больницу, отмечают, что туда нельзя госпитализировать Михеила, – говорит врач экс-президента.

Пока Саакашвили соглашается на госпитализацию в любую больницу на территории Грузии.

– Это очень иронично, что его заточили в ту тюрьму, которую он сам построил, и не дают право лечиться в тех больницах, которые он также строил в свое время, – подчеркнул Нико Кипшидзе.

Михеила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября, куда он вернулся впервые с 2013 года.

В тот же день в знак протеста против обвинения политик объявил голодовку.

11 октября врач Михеила Саакашвили сообщил об ухудшении состояния его здоровья. Медик заявил, что Саакашвили имеет редкое наследственное генетическое заболевание крови, при котором голодовка является опасной.

27 октября Михеила Саакашвили в больнице посетила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

3 ноября уполномоченный по правам человека встретилась с матерью Саакашвили Гиули Аласанией, его украинским адвокатом Евгением Грушовцем и народным депутатом Украины Елизаветой Ясько, об отношениях с которой заявил экс-президент в октябре.

Мать политика отметила, что ее сын за более чем месяц голодовки потерял 20 кг веса.

Женщина опасается, что длительный отказ от пищи может привести к необратимым последствиям для жизни и здоровья Михеила.

Фото: Mikheil Saakashvili