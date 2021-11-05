В Берлине у посольства России обнаружили тело 35-летнего секретаря российской дипломатической миссии. По информации издания Spiegel, он, вероятно, имел связи с разведкой ФСБ.

Бездыханное тело обнаружили 19 октября около 7:20 на тротуаре перед зданием посольства в Берлине. Попытки медиков реанимировать мужчину на месте не увенчались успехом.

Издание Spiegel пишет, что, вероятно, мужчина упал с верхнего этажа посольского комплекса на Беренштрассе в районе Митте в Берлине.

Согласно официальному списку дипломатов, 35-летний мужчина был аккредитован как второй секретарь посольства в Берлине с лета 2019 года. Однако германские органы безопасности предполагали, что он был переодетым агентом российской внутренней спецслужбы ФСБ.

Также говорят, что он связан с высокопоставленным офицером второй службы ФСБ.

В России это ведомство отвечает, в частности, за борьбу с терроризмом и связывается западными спецслужбами с убийством в парке Малый Тиргартен в Берлине. Там летом 2019 года среди бела дня расстреляли этнического чеченского грузина Зелимхана Хангошвили.

По информации издания Insider в сотрудничестве с расследователями Bellingcat, погибший под посольством РФ в Берлине является сыном начальника Управления защиты конституционного строя ФСБ, генерал-лейтенанта Алексея Жало — Кирилл Жало.

Именно это управление считают причастным к убийствам активистов и журналистов в России, убийству Зелимхана Хангошвили, а также отравлению оппозиционеров Алексея Навального, Дмитрия Быкова и Владимира Кара-Мурзы.

Источник: The Insider, Spiegel