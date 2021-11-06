В ряде стран мира активисты вышли на протесты, посвященные решению проблемы глобального потепления. Среди них – Шотландия, Великобритания, Южная Корея, Индонезия, Нидерланды, Бельгия и Франция.

В Брюсселе участники акции заполнили всю центральную улицу, а в Лондоне тысячи протестующих (среди которых есть представители профсоюзов, активисты по правам беженцев, студенты и экологи) прошли маршем от Банка Англии до Трафальгарской площади.

Was it this guy? ???? pic.twitter.com/h98FEyBc5g — Chris Taylor (@taylorchrisj) November 6, 2021

Демонстранты неоднократно выражали возмущение тем, что политики не смогли справиться с чрезвычайной климатической ситуацией с необходимой срочностью.

– У нас нет времени. Это прекрасно, что есть заявления об амбициях и о том, что произойдет в будущем, но нам и вправду нужны действия сейчас, — сказала 41-летняя Паула Сомриса из Оксфорда.

Многие протестующие призвали к срочному реформированию экономической системы и скорейшему разрешению проблемы климатического кризиса.

По подсчетам организаторов, на протестах в Глазго приняло участие более 100 тыс. человек, однако в полиции не назвали точное количество активистов.

На акции в Лондоне заявили, что участниками марша стали около 10 тыс. человек, хотя по подсчетам организаторов, количество протестующих составляло ближе к 20 тыс. человек. Во всем мире состоялось более 300 протестов, только в Великобритании – более 100 акций.