В ряде стран мира активисты вышли на протесты, посвященные решению проблемы глобального потепления. Среди них – Шотландия, Великобритания, Южная Корея, Индонезия, Нидерланды, Бельгия и Франция.

В Брюсселе участники акции заполнили всю центральную улицу, а в Лондоне тысячи протестующих (среди которых есть представители профсоюзов, активисты по правам беженцев, студенты и экологи) прошли маршем от Банка Англии до Трафальгарской площади.

Was it this guy? ???? pic.twitter.com/h98FEyBc5g

— Chris Taylor (@taylorchrisj) November 6, 2021