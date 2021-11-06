Сегодня по всему миру пройдут демонстрации защитников климата

Сотни тысяч людей намерены сегодня, 6 ноября, выйти на акции и демонстрации в десятках городов по всему миру, чтобы потребовать власти своих стран как можно быстрее принять меры по защите экологии.

Так, в шотландском Глазго, где на днях проходит международная конференция ООН по климату, предположительно, до 50 тыс. человек выйдут на марш по улицам города. В субботу ожидается около 200 акций – от Сиднея до Найроби и Парижа.

В центре Глазго в субботу еще сильнее усилена безопасность, несмотря на то, что в городе и так действуют повышенные меры безопасности на фоне саммита. Ожидается, что десятки выступающих за защиту климата организаций посетят в субботу демонстрацию в Глазго, включая британское движение Extinction Rebellion.

В Сиднее горожане уже вышли на улицы города, многие из них одели костюмы, изображающие уголь, а также в масках с лицом премьер-министра Скотта Моррисона, выступающего активным защитником горнодобывающей промышленности.

– Достаточно пустых слов, сегодня необходимы реальные события по защите климата, – говорили лозунги протестующих.

Накануне демонстрация состоялась в Глазго, в ней приняли участие около 10 тыс. человек, включая шведскую эко-активистку Грету Тунберг, известную в мире лидером подростковых протестов в поддержку защиты климата. Она заявила, что саммит ООН по климату в Глазго провалился.

— Это не конференция по климату. Это глобальный формализм, – сказала она.

Президент США Джо Байден в свою очередь подверг критике президентов Китая и России — Си Цзинпиня и Владимира Путина — за то, что они не присутствовали на климатическом саммите COP26 в Глазго.

Байден назвал климат гигантской проблемой, которую Китай решать отказался.