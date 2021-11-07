Германия проигнорировала позицию Польши по Северному потоку-2

Федеральное министерство экономики и энергетики Германии проигнорировало аргументы, предоставленные компетентным контролирующим органом Польши во время процедуры сертификации российского газопровода Северный поток-2.

Президент Управления по регулированию энергетики Польши поставил под сомнение независимость оператора трубопровода Северный поток-2 от российского Газпрома.

В конце октября Польша направила письмо правительству Германии, где указала на то, что поставки газа СП-2 могут иметь особо высокие риски.

— Благодаря рыночным властям у российского Газпрома есть возможность самостоятельно поставить под угрозу безопасность поставки газа определенным государствам-членам или даже всем странам Европейского Союза, — говорится в сообщении Управления по регулированию энергетики Польши.

Федеральный управляющий директор германской организации защиты окружающей среды (DUH) Саша Мюллер-Креннер призвал остановить проект российского трубопровода.

По его мнению, очевидно, что газопровод Северный поток-2 угрожает энергетической безопасности Европы и ставит под угрозу соблюдение климатических целей.

Источник: Der Spiegel