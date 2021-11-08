Вопрос нескольких часов: Елизавета Ясько заявила о критическом состоянии Михеила Саакашвили

Состояние Михеила Саакашвили критическое. Есть настоящая угроза его жизни.

Как сообщила нардеп от Слуги народа Елизавета Ясько, личный врач Саакашвили — Николоз Кипшидзе только что вышел из тюрьмы и призвал срочно собрать консилиум врачей в связи с состоянием здоровья своего пациента.

— По состоянию на сегодняшний день (7 ноября — Ред.), вечер состояние Михаила является критическим и существует настоящая угроза его жизни! Михаил отказался от каких-либо анализов, таблеток, уколов, капельниц, переливания крови. Он сделал это в ответ на позорное видео, обнародованное тюремной администрацией, – отметила Ясько.

По ее словам, без тех медикаментов, которые поддерживали его жизнь и которые он принимал – это вопрос нескольких часов к коме, остановке сердца или другим последствиям.

– Только качественная современная частная больница с ее оборудованием и персоналом сможет спасти Михаила Саакашвили! Обращаюсь к властям Грузии — прошу немедленно перевести Михаила Саакашвили в частную клинику с соответствующими условиями, — добавила она.

В конце октября в Министерстве иностранных дел Грузии заявили, что не обсуждали с представителями Украины вопрос выдачи задержанного 1 октября Михеила Саакашвили.

Там объяснили, что в такой ситуации экстрадиция не происходит, а также опровергли информацию о якобы переговорах с Киевом по этому вопросу.