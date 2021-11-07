Работа аэропорта испанского курортного города Пальма-де-Майорка была заблокирована на несколько часов из-за побега группы марокканцев прямо из самолета на летном поле.

Инцидент произошел в пятницу. Самолет компании Air Arabia Maroc выполнял рейс из Касабланки (Марокко) в Стамбул (Турция).

Однако экипаж воздушного судна запросил срочную посадку в аэропорту города Пальма-де-Майорка, сообщив, что на борту один из пассажиров нуждается в неотложной медицинской помощи. Отмечалось, что один из марокканцев будто бы впал в диабетическую кому.

После приземления самолета, когда экипаж открыл дверь медработникам, 21 пассажир выскочил из лайнера. Марокканцы разбежались по взлетно-посадочной полосе, а затем перелезли через забор аэропорта.

Часть беглецов полиция уже задержала. Один из них был пойман на шоссе: мужчина направлялся в сторону города Манакор. Однако по состоянию на субботу все еще скрывались 12 человек.

Что касается марокканца, у которого будото бы была диабетическая кома, то после госпитализации выяснилось, что он вполне здоров. Мужчину выписали из больницы и арестовали за попытку нелегально попасть в страну. Еще один пассажир, сопровождавший в медучреждение “больного”, впоследствии скрылся.

Кроме того, еще один пассажир был задержан на борту самолета из-за агрессивного поведения. Таким образом к инциденту на борту самолета Air Arabia Maroc в общей сложности причастны 24 человека.

Сейчас правоохранители выясняют, был ли это спланированный сговор марокканцев-мигрантов, или спонтанная попытка побега, чтобы нелегально проникнуть в Испанию. Но похоже на то, что марокканцы заставили самолет совершить экстренную посадку под надуманным предлогом, чтобы совершить побег.

Город Пальма-де-Майорка находится на расположенном в Средиземном море острове Майорка, входящем в состав Балеарских островов. Аэропорт города является одним из самых загруженных в Испании.

Из-за инцидента с марокканцами он был закрыт почти четыре часа. Из-за этого были отложены или задержаны около 60 внутренних и международных рейсов.

Впоследствии самолет Air Arabia Maroc вместе с оставшимися пассажирами все же отправился в Турцию.

Представительница испанского правительства на Балеарских островах Айна Кальво отметила, что ничего подобного в аэропорту еще не было.