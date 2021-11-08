В Польше задержан еще один гражданин Украины, перевозивший нелегальных мигрантов с белорусской границы.

По сообщению польских СМИ, в общей сложности были задержаны пятеро перевозчиков нелегальных мигрантов. Кроме украинца, это также два гражданина Германии, граждане Беларуси и Швеции.

Задержания прошли в Подляском воеводстве. Как сообщил представитель местной полиции Томаш Крупа, аресты произошли во время дорожных проверок в ряде населенных пунктов. Задержанные водители в общей сложности перевезли в Польшу 14 человек: шесть нелегальных мигрантов курдского происхождения, семь граждан Сирии и одного иракца.

Водителей подозревают в пособничестве незаконному пересечению польской границы другими лицами.

Стоит отметить, что это не первый случай с участием граждан Украины. Так, недавно в Польше был задержан украинец, перевозивший 11 нелегальных мигрантов из Ирана. 24-летнего мужчину отправили под арест на два месяца.

В октябре польская полиция задержала гражданина Украины, перевозившего в автобусе 12 человек, вероятно, нелегалов. Поскольку водитель сразу не остановился по требованию правоохранителей, они устроили преследование автобуса.

Другой украинец в октябре пытался незаконно перевезти 27 граждан Ирака в Польшу.

Следует отметить, что ситуация на польско-белорусской границе остается напряженной из-за миграционного кризиса. В Польше обвиняют в создании кризиса режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и рассматривают его как метод давления на Евросоюз.

В октябре парламент Польши утвердил выделение $404 млн для строительства стены вдоль границы с Беларусью, чтобы сдержать поток мигрантов.

Источник: RMF24