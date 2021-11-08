Я не буду заниматься политикой: Меркель рассказала о планах на будущее

Канцлер Ангела Меркель дала одно из последних интервью в должности и рассказала о дальнейших планах.

Она прямо заявила, что не собирается заниматься политикой и не будет разрешать политические конфликты.

– Я и так это делаю уже много лет: 16 лет как федеральный канцлер, с удовольствием на уровне Европейского Союза, на международном уровне, – сказала Меркель в интервью изданию DW.

Она отметила, что еще не знает, чем именно будет заниматься после ухода на пенсию и прежде всего хочет отдохнуть и восстановиться.

— Посмотрю, что придет в голову (…) Но обязательно еще наступит легкое чувство печали, ведь я всегда получала удовольствие от своей работы, и до сих пор с удовольствием ею занимаюсь, — добавила она.

Главными вызовами работы на своем посту Меркель назвала так называемый кризис беженцев в Германии в 2015 году, когда в страну прибыло более миллиона искателей убежища, а также нынешнюю пандемию коронавирусной болезни.

– Это, пожалуй, события, где становится очевидным их влияние на людей, где приходится сталкиваться с человеческими судьбами, – сказала она.

Меркель заявила, что Германии удалось справиться с достаточно спорным решением о допуске в страну беженцев, преимущественно из Сирии и Ирака, которые застряли в других странах ЕС в 2015 году. По ее мнению, Европа еще не смогла “устранить причины, побуждающие людей становиться беженцами”.

– Мы еще не достигли того, чтобы в Европе была единая система предоставления мигрантам убежища, – считает Меркель.

26 октября полномочия Ангелы Меркель закончились, однако она останется канцлером до избрания преемника.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер официально попросил ее продолжать исполнять обязанности до избрания нового канцлера.

Согласно статье 69 Конституции Германии, президент имеет право требовать от канцлера или министра продолжить работу, если не избран преемник.

Источник: DW