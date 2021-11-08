Миссия ООН в Афганистане призвала Талибан расследовать смерти активистов

Миссия Организации Объединенных Наций по поводу содействия Афганистану выразила обеспокоенность по поводу ситуации в стране. Речь идет об убийстве двух правозащитниц, выступавших за права женщин в Афганистане.

Миссия ООН призвала местную власть страны провести немедленное и независимое расследование из-за смерти Фрозан Сафи в городе Мазари-Шарифе и Хиджратуллаха Хогьяни в Джелалабаде.

По данным иностранных СМИ, правозащитниц могли убить представители радикального движения Талибан, которые уже почти три месяца властвуют в Афганистане.

— Безнаказанность в гражданском обществе недопустима, — отметили в сообщении миссии ООН.

Талибан объявил об аресте двух подозреваемых в убийстве жительниц Афганистана. Представители движения не озвучили другие детали дела.

Убийства правозащитниц в Афганистане

Накануне в Афганистане убили активисток за права женщин. Тело одной из них нашли в яме недалеко от города Мазари-Шарифи. Сестра погибшей 29-летней правозащитницы Фрозан Сафи рассказала, что девушку узнали по одежде.

По ее словам, на теле родственницы обнаружили многочисленные пулевые ранения на голове, груди, животе и ногах. В то же время кольцо и личные вещи умершей исчезли.

По данным СМИ, женщина регулярно выходила на протесты против правления Талибана. Вскоре после этого активистку по правам женщин нашли мертвой.