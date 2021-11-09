Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет рассказал о темпах вакцинации среди представителей образования в эфире программы Свобода слова на телеканале ICTV.

— Пандемия Covid-19 становится сейчас, в основном, пандемией невакцинированных. Это мы видим по тем представителям образования, которые болеют сегодня. Если брать все ветви образования, то у нас 1,160 млн работников, из них 835 тыс. вакцинированы хотя бы одной дозой, еще 200 тыс. — полностью вакцинированы.

Он добавил, что невакцинированными остаются 120 тыс. работников образования, что составляет 10% от общего количества. Шкарлет отметил, что среди них “могут быть те, у которых есть противопоказания” или, возможно, кто-то сознательно не вакцинируется.

Министр добавил, что ни одна школа не закрывалась, ведь сейчас каникулы, на которых находится 966 школ, 7 325 школ — на дистанционном обучении, а еще 5 631 школа работает очно.

С 8 ноября в Украине начали отстранять от работы чиновников и педагогов, которые отказываются или уклоняются от прививки против коронавируса.

Подробнее о том, кого отстранят от работы из-за отсутствия прививки от коронавируса, читайте в материале Фактов ICTV.