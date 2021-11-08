Родственники жертв крушения самолета рейса MH17, который в 2014 году был сбит над Донбассом, хотят услышать в приговоре нидерландского суда о роли России в этой трагедии.

Так, сегодня в Нидерландах продолжились слушания по делу MH17. Слово снова предоставили родственникам погибших.

В частности, выступил гражданин Нидерландов, глава Фонда жертв катастрофы Пит Плуг. Во время катастрофы погибли его брат, невестка и племянник.

По словам мужчины, родственники погибших надеются, что суд в своем приговоре четко обозначит роль России в катастрофе MH17.

– Мы хотим знать, что произошло, почему это произошло и кто несет ответственность. От человека, нажавшего кнопку пуска, до самой верхушки. Возможно, до Кремля, – отметил Пит Плуг.

Он добавил, что во время предыдущих слушаний обвинение рассказало о ситуации на востоке Украины в 2014 году, когда был сбит самолет, ракетной системе Бук, которая была при этом использована, а также о четырех подозреваемых. Однако не было сказано о других лицах, которые могут быть причастны к трагедии.

– Мы знаем достаточно много о четырех обвиняемых, но мы не знаем о тех, кто виновен в трагедии со стороны России. Я надеюсь, что в приговоре суд укажет, что это была за система, какова роль России, что она делала на востоке Украины. Это очень важно для родственников, – подчеркнул Пит Плуг.

По его словам, роль России в сбитии MH17 важно установить, чтобы подобных катастроф, когда против гражданских самолетов применяют оружие, не было в будущем. Как пример мужчина привел катастрофу украинского самолета, который был сбит в Иране в прошлом году.

– В конце концов, в прошлом году в Иране мы все видели, как легко повторяются подобные события. Если правительство где-нибудь проявляет такую безопасность в использовании смертоносного оружия, оно не должно оставаться безнаказанным, – убежден Пит Плуг.

Кроме того, он напомнил, что Россия препятствует следствию по делу MH17 и игнорирует запросы по допросу свидетелей.

– Отношение России можно охарактеризовать одним словом: подлое. Годы дезинформации, альтернативные теории, отрицание, искажение и отказ признать ответственность, отказ от сотрудничества в расследовании и уголовном процессе… Они даже зашли так далеко, что заявили, что Украина виновна в катастрофе MH17, потому что не закрыла воздушное пространство. Похоже, что правительство РФ считает, что если вы не закроете свое воздушное пространство выше 10 тыс. метров, то вы даете карт-бланш кому угодно сбивать гражданские самолеты, — отметил Пит Плуг.

Катастрофа MH17

Пассажирский самолет Boeing 777 компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над Донбассом. На борту лайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа. Никто не выжил.

В июне 2019 года были обнародованы имена четырех подозреваемых по делу о сбивании самолета рейса MH17. Это три гражданина России (Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов) и украинец Леонид Харченко.

В июне этого года на одном из заседаний по этому делу обвинение представило дополнительные данные. Ключевым моментом стало то, что никаких украинских военных самолетов, способных сбить Boeing 777, в районе его падения не было.

Тем временем адвокатам, представляющим на судебном процессе в Нидерландах родственников погибших пассажиров, предложили дополнительные меры безопасности из-за запугивания и слежки.