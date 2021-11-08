В Европейском Союзе внимательно следят за ситуацией с потоком мигрантов на польской границе и считают ее попыткой режима Александра Лукашенко дестабилизировать ЕС.

Об этом заявил сегодня на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Адальберт Янц.

– Согласно последней информации, несколько сотен человек собрались на территории Беларуси вблизи границы с Польшей. За последние недели польские власти сообщали о трех тысячах попыток пересечения границы еженедельно… Это продолжающаяся отчаянная попытка режима Лукашенко (самопровозглашенного президента Беларуси, — Ред.) использовать людей как инструмент для дестабилизации Европейского союза и ценностей, которые мы остаиваем, — подчеркнул Янц.

Он добавил, что в Брюсселе внимательно следят за ситуацией с миграционным кризисом, а также готовы оказать помощь Польше и Литве.

Янц также уточнил, что Польша пока не обращалась за помощью к Frontex – агентству ЕС по безопасности внешних границ.

– Пока на польской границе не присутствуют представители европейских агентств, и такого запроса не поступало, — заявил он.

А спикер внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано сообщил, что в ЕС проходят дискуссии по расширению санкций против режима Лукашенко.

– Продолжаются дискуссии о модификации существующего режима санкций против Беларуси с учетом новых угроз, в том числе использования мигрантов в собственных целях. Это срочный вопрос для Европейского Союза, – отметил Стано.

Он добавил, что вопрос санкций будет обсуждаться министрами иностранных дел стран Евросоюза во время встречи в Брюсселе в следующий понедельник, 15 ноября.

Ситуация на польско-белорусской границе в последнее время является напряженной из-за миграционного кризиса. В создании этого кризиса обвиняют режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и рассматривают его как метод давления на Евросоюз.

В октябре парламент Польши утвердил выделение $404 млн для строительства стены вдоль границы с Беларусью. По замыслу польских властей, такая стена должна сдержать поток мигрантов.

По состоянию на сегодняшний день мигранты через Беларусь пытались прорваться в Польшу. Эта попытка была отбита.

Власти Польши уже привели в боевую готовность Силы территориальной обороны. А Министерство обороны Польши объявило о боевой готовности на границе с Беларусью из-за провокаций мигрантов.