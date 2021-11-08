Священную реку в Индии покрыла ядовитая пена

Крупную реку в северной Индии Джамну (Ямуну) покрыла ядовитая пена. Река и так является одним из самых загрязненных водных путей в стране.

Правительство города возложило ответственность за образование пены в воде на промышленные компании, которые сбросили отходы в реку на прошлой неделе.

Правда, это не помешало нескольким индуистским верующим искупаться в реке, чтобы отметить Чхат Пуджа, четырехдневный фестиваль подъема молитв Солнцу.

Загрязнение нарушило водоснабжение части города, по словам местных властей, которые не сообщили, сколько домохозяйств пострадало.

Индийские официальные лица давно обещали очистить Ямуну, но безуспешно. Ядовитая пена сдесь появляется ежегодно.

— Качество воды в реке за последние пять лет критически ухудшилось, — сообщили власти.

С прошлой недели Дели и его окрестности также были охвачены густым и опасным смогом.

Смог ухудшается сельскохозяйственными пожарами в близлежащих фермерских поселениях и шквалом фейерверков, устроенных жителями столицы в честь Дивали, несмотря на запрет их продаж.

Уровни вредных частиц PM 2,5 превысили в 16 раз все разрешенные границы в нескольких регионах страны.

Более 40 стран согласились постепенно отказаться от использования угля на саммите ООН по климату COP26 в шотландском Глазго.

Крупные страны-потребители угля, включая Канаду, Польшу, Украину и Вьетнам, будут постепенно прекращать использование угля для производства электроэнергии. Отмечается, что страны с мощной экономикой сделают это в 2030-х годах, а страны с меньшей – в 2040-х.